​Президент итальянской федерации Гравина: «Тебас пусть лучше думает о Ла Лиге»

Андреа Аньелли покинул президентское кресло в «Ювентусе» вместе с другими директорами. Это может быть связано с разбирательством насчёт финансовой деятельности туринского клуба – Аньелли и другие функционеры могли столкнуться с арестом.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас обрадовался отставке Андреа Аньелли, обвинив его в махинациях. Комментарий на этот счёт дал президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

«Слова Тебаса? Пусть он лучше думает о Ла Лиге», - высказался Гравина, чьи слова в социальных сетях приводит Джованни Альбанезе.

«Мы проверяем возможные финансовые преступления «Ювентуса». Давайте пока будем спокойными», - сказал Гравина.