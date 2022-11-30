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Чемпионат Италии. Серия А

​Президент итальянской федерации Гравина: «Тебас пусть лучше думает о Ла Лиге»

30 Ноября 2022 • 17:47 Комментировать

Андреа Аньелли покинул президентское кресло в «Ювентусе» вместе с другими директорами. Это может быть связано с разбирательством насчёт финансовой деятельности туринского клуба – Аньелли и другие функционеры могли столкнуться с арестом.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас обрадовался отставке Андреа Аньелли, обвинив его в махинациях. Комментарий на этот счёт дал президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

«Слова Тебаса? Пусть он лучше думает о Ла Лиге», - высказался Гравина, чьи слова в социальных сетях приводит Джованни Альбанезе.

«Мы проверяем возможные финансовые преступления «Ювентуса». Давайте пока будем спокойными», - сказал Гравина.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Андреа Аньелли Ла Лига Хавьер Тебас Габриэле Гравина
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