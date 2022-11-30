​«Интер» предлагает де Врею контракт с сохранением оклада

«Интер» ведёт переговоры о продлении контракта не только с Миланом Шкриньяром, но и с другим центральным защитником – со Стефаном де Вреем. Действующее трудовое соглашение нидерландца тоже рассчитано до конца сезона 2022/2023.

По данным TuttoMercatoWeb, «Интер» предложил де Врею двухлетний контракт с той же заработной платой, которую он получает сейчас. Теперь клуб ждёт ответа от футболиста. В настоящий момент де Врей находится в Катаре в расположении сборной Нидерландов.

Стефан де Врей выступает за «Интер» с лета 2018 года – тогда защитник перебрался в миланский клуб на правах свободного агента.