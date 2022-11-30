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Чемпионат Италии. Серия А

​СМИ раскрыли переговоры о тайном платеже «Ювентуса» Роналду слухи

30 Ноября 2022 • 16:32 Комментировать (1)

В настоящий момент правоохранительные органы проверяют финансовую деятельность «Ювентуса». Ранее сообщалось, что в своё время Криштиану Роналду получил от туринского клуба деньги «в конверте» - «старая синьора» якобы не включила платёж в отчётность.

Между тем, La Stampa обнародовала перехваченный телефонный разговор якобы между юристом «Ювентуса» Чезаре Габазио и представителем руководства клуба Федерико Керубини.

«Тайная сделка с Роналду не должна была быть раскрыта, иначе они перегрызут нам глотки. А потом нужно будет совершить фальшивую транзакцию», - якобы сказал Габазио своему собеседнику.

Криштиану Роналду играл за «Ювентус» в 2018-2021 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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Alex1972
30 Ноября 2022 в 16:43
Гешу в наручники... Можно уже в Катаре.. Не дожидаясь воскресенья... А-ха-ха-ха..
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