На днях все руководители «Ювентуса», включая занимавшего должность президента Андреа Аньелли, отправились в отставку. Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Fatto Quotidiano, решение Аньелли и других директоров продиктовано желанием избежать ареста.

Финансовую деятельность «Ювентуса» продолжают проверять правоохранительные органы. На днях клубу нужно было утвердить балансовые отчёты, за чем внимательно следила прокуратура Турина. Если бы клуб внёс изменения в эти отчёты, то это могло бы означать признание вины. А если бы изменения не были бы внесены, это могло бы выглядеть как повторение предполагаемого финансового преступления. Оказавшись на перепутье, Аньелли и руководители клуба решили уйти в отставку.