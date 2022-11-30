Итальянский журналист: «Никто не знал, что Кокорин играл в «Фиорентине»

Итальянский журналист Танкреди Палмери поделился мнением об игре российского нападающего Александра Кокорина в составе «Фиорентины». В настоящий момент 31-летний футболист выступает за кипрский «Арис» на правах аренды.

По словам Палмери, в Италии никто даже не знал о том, что Кокорин находился в «Фиорентине». Напомним, экс-игрок сборной России перешёл в итальянский клуб в январе 2021 года из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. В общей сложности за «фиалок» Кокорин провёл 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

«Кокорин — один из худших трансферов в истории Серии А последних лет. Мне даже нечего сказать о нём, его никто не видел!» — приводит слова Палмери «Чемпионат».