«Милан» принял решение по Беннасеру

В «Милане» приняли решение по будущему в команде 24-летнего полузащитника Исмаэля Беннасера. По сообщениям журналистов Calciomercato, руководство «россонери» собирается заключить с игроком новое трудовое соглашение.

Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года. Стороны вступили в стадию переговоров.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Исмаэль провел 15 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

По итогам 15 туров «россонери» набрали 33 балла и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Наполи» на восемь очков.