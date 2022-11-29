​В «Ювентусе» высказались о судьбе Аллегри после отставки директоров

Джон Элканн, генеральный директор компании Exor, который принадлежит контрольный пакет акций «Ювентуса», дал комментарий после ухода совета директоров клуба в полном составе. Среди прочего, Элканн высказался о судьбе главного тренера «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

«Массимилиано Аллегри остаётся ориентиром Ювентуса» в спортивной сфере. Мы рассчитываем на него и на всю команду», - высказался Элканн, чьи слова приводит на своих страницах TuttoMercatoWeb.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что владельцы «Ювентуса» попросили Массимилиано Аллегри остаться хотя бы до конца сезона.