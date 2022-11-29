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Чемпионат Италии. Серия А

​В Италии объяснили, в каком случае «Ювентус» могут отправить в Серию Б слухи

29 Ноября 2022 • 20:37 Комментировать

Существует некая вероятность, что «Ювентус» может столкнуться с серьёзными санкциями. Об этом рассказывает La Gazzetta dello Sport в своём материале.

В апреле текущего года с «Ювентуса» и ещё нескольких клубов были сняты обвинения по делу о завышении стоимости трансферов, но разбирательство может быть возобновлено. Есть сразу несколько сценариев, при которых компетентные органы снова оценят действия туринского клуба насчёт потенциально завышенных сумм трансферов и (или) предполагаемых скрытых платежей.

Если новое расследование состоится, и «Ювентус» признают виновным, то клуб ждёт наказание. Если будет доказано, что туринский клуб за счёт нарушений смог получить лицензию на сезон Серии А, то «старую синьору» могут лишить очков или даже отправить в Серию Б.

В любом случае, если нарушения «Ювентуса» докажут, клуб ждёт серьёзный штраф, а также отстранения для директоров, хотя все они уже и так подали в отставку.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус
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