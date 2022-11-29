​Спаллетти прочитал лекцию начинающим тренерам – де Росси присутствовал

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти во вторник утром прочитал двухчасовую лекцию начинающим итальянским тренерам в конференц-зале в Коверначо. Об этом рассказывает ANSA.

Спаллетти рассказывал о различных аспектах тренерской деятельности – от выбора тактики до методов управления командой.

Среди учеников, которые слушали лекцию, были Альберто Аквилани и Даниэле де Росси. Последний в октябре стал главным тренером команды «СПАЛ», выступающей в Серии Б.

«Наполи» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Лучано Спаллетти опережает ближайшего преследователя - «Милан» - на восемь зачётных баллов.