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Чемпионат Италии. Серия А

​Спаллетти прочитал лекцию начинающим тренерам – де Росси присутствовал

29 Ноября 2022 • 19:47 Комментировать

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти во вторник утром прочитал двухчасовую лекцию начинающим итальянским тренерам в конференц-зале в Коверначо. Об этом рассказывает ANSA.

Спаллетти рассказывал о различных аспектах тренерской деятельности – от выбора тактики до методов управления командой.

Среди учеников, которые слушали лекцию, были Альберто Аквилани и Даниэле де Росси. Последний в октябре стал главным тренером команды «СПАЛ», выступающей в Серии Б.

«Наполи» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Лучано Спаллетти опережает ближайшего преследователя - «Милан» - на восемь зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Даниэле Де Росси Наполи СПАЛ 2013
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