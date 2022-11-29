​«День победы»: Ультрас «Ювентуса» отмечают отставку Аньелли

Совет директоров «Ювентуса» ушёл в отставку в полном составе, включая Андреа Аньелли, который занимал должность президента клуба. Ультрас «старой синьоры» после этого опубликовали заявление.

«Это наш день. Это день для таких, как мы, кто никогда не прекращал сражаться. Это день мести и справедливости. Это день, которого мы ждали слишком долго. Это день нашей победы. Всегда побеждают только ультрас», - говорится в заявлении, которое приводит на своих страницах Football Italia.

«Ювентус» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. Позади 15 сыгранных туров.