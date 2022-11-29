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Чемпионат Италии. Серия А

​«Рома» хочет выкупить Вейналдума, несмотря на перелом

29 Ноября 2022 • 16:44 Комментировать

В летнее трансферное окно «Рома» заполучила Джорджиньо Вейналдума, арендовав нидерландского полузащитника у «ПСЖ». Впрочем, уже в конце августа футболист угодил в лазарет с переломом большеберцовой кости, полученным на тренировке.

Несмотря на ситуацию, «Рома» обсуждает с «ПСЖ» выкуп Джорджиньо Вейналдума. Об этом на своих страницах рассказывает Calciomercato. Контакты с грандом Лиги 1 ведёт спортивный директор римлян Тьягу Пинту.

В договоре по Джорджиньо Вейналдуму есть опция выкупа в размере 8 миллионов евро. В рамках переговорного процесса «Рома» рассчитывает получить скидку.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Джорджиньо Вейналдум Трансферы футбола - зима 2023
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