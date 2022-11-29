​«Рома» хочет выкупить Вейналдума, несмотря на перелом

В летнее трансферное окно «Рома» заполучила Джорджиньо Вейналдума, арендовав нидерландского полузащитника у «ПСЖ». Впрочем, уже в конце августа футболист угодил в лазарет с переломом большеберцовой кости, полученным на тренировке.

Несмотря на ситуацию, «Рома» обсуждает с «ПСЖ» выкуп Джорджиньо Вейналдума. Об этом на своих страницах рассказывает Calciomercato. Контакты с грандом Лиги 1 ведёт спортивный директор римлян Тьягу Пинту.

В договоре по Джорджиньо Вейналдуму есть опция выкупа в размере 8 миллионов евро. В рамках переговорного процесса «Рома» рассчитывает получить скидку.