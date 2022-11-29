Хавбек «Барселоны» Кесси может перебраться в «Интер»

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси может сменить клубную прописку предстоящей зимой. По сведениям Football Italia, в услугах хавбека заинтересован миланский «Интер».

Источник отмечает, что Кесси мог оказаться в «Интере» в 2017 году, но тогда он выбрал «Милан». Ранее сообщалось, что 25-летний футболист хочет вернуться в стан «россонери».

При этом сообщается, что у подопечных Симоне Индзаги есть определенные финансовые трудности, поэтому клуб рассчитывает на аренду игрока.

В нынешнем сезоне ивуариец принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.