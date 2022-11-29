Главный тренер «Ариса»: «С «Пафосом» Кокорин сыграл фантастически»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался об игре российского нападающего Александра Кокорина в матче 12-го тура чемпионата Кипра против «Пафоса» (2:2).

Напомним, что в прошедшей игре 31-летний футболист сумел отметиться голом с пенальти. По мнению Шпилевского, Кокорин провёл один из лучших своих матчей, несмотря на недавно перенесённую травму.

«Он сыграл фантастически, принимал верные решения с мячом, давал возможность обострять атаки», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

Также специалист отметил, что Кокорин сейчас готов лучше физически, чем в то время, когда он только оказался в команде, после перехода из итальянской «Фиорентины» на правах аренды.

В текущем сезоне нападающий провёл за «Арис» 10 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.