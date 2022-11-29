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Чемпионат Италии. Серия А

Главный тренер «Ариса»: «С «Пафосом» Кокорин сыграл фантастически»

29 Ноября 2022 • 16:11 Комментировать
Фиорентина
...
Монца
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04.01 20:30

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался об игре российского нападающего Александра Кокорина в матче 12-го тура чемпионата Кипра против «Пафоса» (2:2).

Напомним, что в прошедшей игре 31-летний футболист сумел отметиться голом с пенальти. По мнению Шпилевского, Кокорин провёл один из лучших своих матчей, несмотря на недавно перенесённую травму.

«Он сыграл фантастически, принимал верные решения с мячом, давал возможность обострять атаки», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

Также специалист отметил, что Кокорин сейчас готов лучше физически, чем в то время, когда он только оказался в команде, после перехода из итальянской «Фиорентины» на правах аренды.    

В текущем сезоне нападающий провёл за «Арис» 10 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Пафос Алексей Шпилевский
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