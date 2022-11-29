У Бакайоко есть варианты для продолжения карьеры

У полузащитника «Милана» есть несколько вариантов для продолжения карьеры. Арендованный у лондонского «Челси» полузащитник вряд ли останется в составе «россонери» на постоянной основе, но несмотря на это, у него на столе есть предложения от других клубов. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Бакайоко может сменить клубную прописку уже в январское трансферное окно, но футболист при этом хочет остаться в «Милане» до конца сезона, даже несмотря на отсутствие игровой практики.

Имена заинтересованных в услугах Бакайоко клубов пока не разглашаются. Ранее ходили слухи, что главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо не прочь воссоединиться с бывшим подопечным по «Милану» и «Наполи» в стане «летучих мышей».