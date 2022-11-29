​Стало известно, кто будет президентом «Ювентуса»

В понедельник вечером совет директоров «Ювентуса» ушёл в отставку в полном составе, включая президента клуба Андреа Аньелли. Вскоре после этого компания Exor, которая владеет контрольным пакетом акций клуба, назвала имя главного кандидата на президентское кресло. Это Джанлука Ферреро.

«У Ферреро есть солидный опыт и компетентность, а также страсть к «бьянконери», это делает его лучшим кандидатом на эту должность», - говорится в заявлении.

При этом официально имя нового президента будет объявлено позже.

Новым генеральным директором «Ювентуса» станет Маурицио Сканавино, о чём уже было объявлено.