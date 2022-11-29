Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Argentina Аргентина 3 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 1 Serbiya Сербия 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Gana Гана 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1
Чемпионат Италии. Серия А

​Стало известно, кто будет президентом «Ювентуса»

29 Ноября 2022 • 13:40 Комментировать

В понедельник вечером совет директоров «Ювентуса» ушёл в отставку в полном составе, включая президента клуба Андреа Аньелли. Вскоре после этого компания Exor, которая владеет контрольным пакетом акций клуба, назвала имя главного кандидата на президентское кресло. Это Джанлука Ферреро.

«У Ферреро есть солидный опыт и компетентность, а также страсть к «бьянконери», это делает его лучшим кандидатом на эту должность», - говорится в заявлении.  

При этом официально имя нового президента будет объявлено позже.

Новым генеральным директором «Ювентуса» станет Маурицио Сканавино, о чём уже было объявлено.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джанлука Ферреро Маурицио Сканавино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Ноября
13:40 · Италия. Серия А
​Стало известно, кто будет президентом «Ювентуса»
13:30 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Наполи»: «Российскую лигу никто не вычёркивал»
13:17 · Италия. Серия А
​Названо условие, при котором Джеко останется в «Интере»
12:39 · Италия. Серия А
​Миранчук вернулся в Италию – директор «Торино»
10:31 · Англия. Премьер-лига
Один из лидеров АПЛ нацелился на форварда «Ювентуса»
09:28 · Англия. Премьер-лига
Моуринью нашёл усиление для «Ромы» в АПЛ
02:38 · Италия. Серия А
Аньелли прокоментировал отставку с поста президента «Ювентуса»
28 Ноября
23:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кафу: «Инфантино - это фантастика»
23:31 · Италия. Серия Б
Денис Черышев получил травму в матче за «Венецию»
23:11 · Италия. Серия А
Пальюка надеется, что «Сампдория» спасётся
22:38 · Англия. Премьер-лига
Леау интересен двум топ-клубам из Испании и Англии слухи
21:32 · Англия. Премьер-лига
Перишич: «Скучаю по Италии и «Интеру»
20:27 · Италия. Серия А
Наингголан провёл переговоры с клубом Серии А
20:20 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба АПЛ претендуют на форварда сборной Сенегала
19:53 · Италия. Серия А
​Мальдини вспомнил о первых дерби в своей карьере
Все новости
Рекомендуем