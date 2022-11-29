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Чемпионат Италии. Серия А

​Названо условие, при котором Джеко останется в «Интере»

29 Ноября 2022 • 13:17 Комментировать

Нападающий Эдин Джеко в свои 36 лет показывает высокий уровень футбола - в сезоне 2022/2023 опытный боснийский нападающий забил 9 голов в 21 матче за «Интер». В последние недели в прессе ходит много разговоров насчёт будущего Джеко, ведь его контракт рассчитан до конца сезона.

Как сообщает Goal.com, ссылаясь на итальянские СМИ, контракт с Джеко будет продлён ещё на один год только при условии сокращения заработной платы с 5,5 до 3 миллионов евро за сезон + бонусы.

«Интер» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Ближайший официальный матч команда проведёт 4 января – против «Наполи».

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Интер Милан Эдин Джеко
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