​Названо условие, при котором Джеко останется в «Интере»

Нападающий Эдин Джеко в свои 36 лет показывает высокий уровень футбола - в сезоне 2022/2023 опытный боснийский нападающий забил 9 голов в 21 матче за «Интер». В последние недели в прессе ходит много разговоров насчёт будущего Джеко, ведь его контракт рассчитан до конца сезона.

Как сообщает Goal.com, ссылаясь на итальянские СМИ, контракт с Джеко будет продлён ещё на один год только при условии сокращения заработной платы с 5,5 до 3 миллионов евро за сезон + бонусы.

«Интер» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Ближайший официальный матч команда проведёт 4 января – против «Наполи».