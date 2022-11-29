​Миранчук вернулся в Италию – директор «Торино»

Давиде Ваньяти, который занимает должность спортивного директора «Торино», поделился новостями о полузащитнике Алексее Миранчуке. По словам функционера, российский футболист уже вернулся в Италию.

«Миранчук в Италии. Всё в порядке. Он усердно работает и готовится ко второй половине сезона», - высказался Ваньяти, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что «Торино» арендовал Алексея Миранчука у «Аталанты» в летнее трансферное окно. С тех пор российский хавбек провёл за «быков» девять матчей, в которых забил два гола и отдал два результативных паса на партнёров.

После первой части сезона «Торино» занимает девятое место в Серии А.