Наингголан провёл переговоры с клубом Серии А

Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан, расторгнувший трудовое соглашение с «Антверпеном», может вернуться в итальянский чемпионат. Игрока хочет подписать «Монца».

«Я недавно провел встречу с Адриано Галлиани. Он хочет пригласить меня в свой клуб. Мне не хочется оставлять футбол, так что я заинтересован в новом сотрудничестве», - передает слова 34-летнего исполнителя портал Goal.com.

В чемпионате Италии Раджа известен по выступлениям за «Рому», «Интер», «Кальяри» и «Пьяченцу».

В нынешнем сезоне полузащитник провел в чемпионате Бельгии 12 поединков, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.