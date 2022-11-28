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Чемпионат Италии. Серия А

Наингголан провёл переговоры с клубом Серии А

28 Ноября 2022 • 20:27 Комментировать

Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан, расторгнувший трудовое соглашение с «Антверпеном», может вернуться в итальянский чемпионат. Игрока хочет подписать «Монца».

«Я недавно провел встречу с Адриано Галлиани. Он хочет пригласить меня в свой клуб. Мне не хочется оставлять футбол, так что я заинтересован в новом сотрудничестве», - передает слова 34-летнего исполнителя портал Goal.com.

В чемпионате Италии Раджа известен по выступлениям за «Рому», «Интер», «Кальяри» и «Пьяченцу».

В нынешнем сезоне полузащитник провел в чемпионате Бельгии 12 поединков, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Монца Раджа Наингголан
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