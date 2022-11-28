Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Argentina Аргентина 3 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 3 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 0 Serbiya Сербия 0
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1 Gana Гана 0
Чемпионат Италии. Серия А

Онана рассказал, как относится к Хандановичу

28 Ноября 2022 • 09:09 Комментировать

Страж ворот миланского «Интера» Андре Онана поделился мнением о конкуренции с Самиром Хандановичем за место в основном составе команды.

«Меня не удивляет, что я стал первым номером «Интера». Я знаю, на что способен, и показываю это во время тренировочного процесса и матчей. Что касается Хандановича, то он никогда не был для меня образцом для подражания. Однако он чемпион, и я уважительно отношусь к его достижениям. Самир представитель итальянской школы, он силен в воротах. Я же игрок более современно формации», - цитирует камерунца Sky Sports.

В текущем сезоне Серии А Онана провел семь матчей и пропустил девять мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович Андре Онана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Ноября
09:09 · Италия. Серия А
Онана рассказал, как относится к Хандановичу
00:11 · Италия. Серия А
Бенитес считает, что «Наполи» выиграет Скудетто
27 Ноября
23:30 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Обожаю, когда меня освистывают болельщики «Интера»
22:26 · Италия. Серия Б
Черышев сыграл за «Венецию» под руководством Ваноли
20:38 · Италия. Серия А
Бенитес верит в «Ювентус»
19:29 · Италия. Серия А
Дида: «Меньян очень сильно вырос»
19:21 · Италия. Серия А
Дида: «Сержиньо стал моим лучшим другом»
18:36 · Италия. Серия А
Дида назвал лучшего нападающего, против которого играл
17:48 · Италия. Серия А
Дида вспомнил свой лучший «сейв» видео
17:05 · Италия. Серия А
«Милан» нацелился на игрока «РБ Зальцбурга»
16:42 · Италия. Серия А
«Специя» не хочет продавать Кивиора зимой
15:58 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» ведёт переговоры по трансферу Шкриньяра
15:07 · Германия. Бундеслига
Нападающий «Вольфсбурга» Брекало близок к переходу в итальянский клуб
14:52 · Италия. Серия А
Ругани не собирается покидать Турин
14:38 · Италия. Серия А
В «Торино» рассказали, когда Миранчук вернётся в Италию
Все новости
Рекомендуем