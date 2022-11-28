Онана рассказал, как относится к Хандановичу

Страж ворот миланского «Интера» Андре Онана поделился мнением о конкуренции с Самиром Хандановичем за место в основном составе команды.

«Меня не удивляет, что я стал первым номером «Интера». Я знаю, на что способен, и показываю это во время тренировочного процесса и матчей. Что касается Хандановича, то он никогда не был для меня образцом для подражания. Однако он чемпион, и я уважительно отношусь к его достижениям. Самир представитель итальянской школы, он силен в воротах. Я же игрок более современно формации», - цитирует камерунца Sky Sports.

В текущем сезоне Серии А Онана провел семь матчей и пропустил девять мячей.