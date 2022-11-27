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Чемпионат Италии. Серия А

В «Торино» рассказали, когда Миранчук вернётся в Италию

27 Ноября 2022 • 14:38 Комментировать
Торино
...
Верона
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04.01 16:30

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти рассказал о том, когда российский полузащитник Алексей Миранчук вернётся в расположение итальянской команды.

«Завтра Алексей вернётся в Италию и начнёт тренироваться. Он отлично себя чувствует и с нетерпением ждёт возобновления сезона!» — приводит слова Ваньяти Sport24.

Напомним, что 27-летний Миранчук принадлежит «Аталанте» и выступает за «Торино» на правах аренды. В текущем сезоне россиянин провёл за команду из Турина девять матчей, забив в них два гола и отдав две результативные передачи.

Свой следующий матч «Торино» проведёт лишь 4 января против «Вероны». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Давиде Ваньяти
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