В «Торино» рассказали, когда Миранчук вернётся в Италию

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти рассказал о том, когда российский полузащитник Алексей Миранчук вернётся в расположение итальянской команды.

«Завтра Алексей вернётся в Италию и начнёт тренироваться. Он отлично себя чувствует и с нетерпением ждёт возобновления сезона!» — приводит слова Ваньяти Sport24.

Напомним, что 27-летний Миранчук принадлежит «Аталанте» и выступает за «Торино» на правах аренды. В текущем сезоне россиянин провёл за команду из Турина девять матчей, забив в них два гола и отдав две результативные передачи.

Свой следующий матч «Торино» проведёт лишь 4 января против «Вероны». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.