Энрике: «Никто не ожидал, что Моуринью станет тем, кем сейчас является»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике вспомнил о временах, когда Жозе Моуринью работал ассистентом Луи ван Галя, когда нидерландец возглавлял каталонскую «Барселону».

«Никто не ожидал, что Моуринью станет тем, кем сейчас является. Он был спокоен, но в то же время единственным, кто осмелился возразить ван Галю. Я всё ещё на связи с ним. Мне он очень нравится», – заявил Энрике на пресс-конференции.

Напомним, Энрике в те времена как раз выступал за каталонскую «Барселону» в качестве футболиста. Моуринью в данный момент возглавляет «Рому», но ранее дважды выигрывал Лигу чемпионов во главе «Порту» и миланского «Интера».