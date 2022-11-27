​Камоцци оценил вероятность выкупа Миранчука «Торино»

Алексей Миранчук в настоящий момент выступает за «Торино» - «быки» арендовали российского полузащитника у «Аталанты». Футбольный функционер Франко Камоцци, который ранее был советником Леонида Федуна в «Спартаке», оценил вероятность выкупа Миранчука.

«Думаю, вероятность выкупа Миранчука по итогам сезона довольно высокая. Гасперини дал понять, что Алексей ему не нужен в команде. А в «Торино» Миранчук - основной игрок. И у него достаточно выгодная цена», - высказался Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

За «Торино» Алексей Миранчук провёл 9 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных паса. На текущий момент команда занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.