Моратти оценил работу Индзаги в «Интере»

Экс-президент миланского «Интера» Массимо Моратти высказался о работе главного тренера команды Симоне Индзаги.

«Я считаю, что Симоне в полном порядке. Думаю, перерыв на чемпионат мира будет полезен для команды. Вряд ли клубу нужны какие-то громкие трансферы в январе. Индзаги хорошо работает, а «Интер» показывает неплохой футбол», - передает слова Моратти журналист Джанлука Росси.

После 15 туров чемпионата Италии миланский клуб набрал 30 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Индзаги отстают от лидирующего «Наполи» на 11 пунктов.