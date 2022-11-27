Моратти: «Возвращение Лукаку в «Интер» - большой грабёж»

Экс-руководитель миланского «Интера» Массимо Моратти поделился мнением о возвращении бельгийского центрфорварда Ромелу Лукаку в стан «нерадзурри».

«Интер» вполне успешно обходится без футболиста, на которого делали большую ставку. Я говорю сейчас о Лукаку. Это большой грабеж, ведь он почти не играл», - передает слова Моратти журналист Джанлука Росси.

После возвращения из лондонского «Челси» Лукаку провел всего пять поединков в составе «нерадзурри». На счету бельгийца два забитых мяча и одна результативная передача.

Напомним, что Ромелу выступает за итальянский гранд на правах аренды. Соглашение рассчитано до завершения нынешнего сезона.