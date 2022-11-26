​Спаллетти: «Я бы хотел, чтобы посреди сезона всегда был перерыв»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался насчёт перерыва в клубном сезоне, связанного с проведением чемпионата мира.

«Я уверен, что этот перерыв будет использован с пользой, потому что мы можем поработать на перспективу, как мы делаем это на сборах. Я бы хотел, чтобы посреди сезона всегда был перерыв, чтобы можно было всё исправить», - рассказал Спаллетти Rtv38.

После 15 сыгранных туров «Наполи» уверенно лидирует в Серии А. Неаполитанцы набрали 41 зачётный балл (13 побед и 2 ничьи). Ближайшего преследователя в лице «Милана» команда Лучано Спаллетти опережает на восемь очков.