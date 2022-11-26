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Чемпионат Италии. Серия А

​Карсдорп вернулся в Рим после «психологических проблем»

26 Ноября 2022 • 19:56 Комментировать

После недавней ничьей с «Сассуоло» рулевой «Ромы» Жозе Моуринью разнёс одного из игроков и посоветовал ему заниматься поиском нового клуба. Португалец не называл имени, но он явно говорил о Рике Карсдорпе. Нидерландский защитник после той истории пропустил матч команды, а позже не явился на старт тренировок и не поехал на сбор в Японию. Сообщалось, что Карсдорп сослался на психологические проблемы.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Рик Карсдорп вернулся в Рим, где его обследуют медики «Ромы». Встретиться с директорами клуба футболист сможет на новой неделе, поскольку их сейчас нет в городе.

Судя по всему, зимой Рик Карсдорп покинет «Рому».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Рик Карсдорп
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