Кураньи высказался об игре Кокорина в чемпионате Кипра

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи высказался об игре Александра Кокорина в чемпионате Кипра.

Напомним, минувшим летом 31-летний россиянин перешёл в «Арис» из итальянской «Фиорентины» на правах годичной аренды. По мнению Кураньи, дела у Кокорина в новой команде идут отлично.

«Он постоянно играет, забивает. Команда идёт на втором месте, а в понедельник её ждёт важнейший матч с лидером чемпионата. Надеюсь, Кокорину вновь удастся отличиться, а «Арис» выиграет», — заявил Кураньи.

В текущем сезоне российский форвард провёл за «Арис» девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.