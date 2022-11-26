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Чемпионат Италии. Серия А

​Погба тренируется в Майами

26 Ноября 2022 • 17:34 Комментировать

Полузащитник Поль Погба не отправился на чемпионат мира из-за операции на мениске, которую он перенёс в сентябре. Как сообщает в социальных сетях журналист Ромео Агрести из Goal.com, в настоящий момент Погба тренируется в Майами. Он проведёт консультацию со специалистом в Питтсбурге, прежде чем вернуться в Турин и приступить к увеличению нагрузок. За восстановлением француза пристально следят представители медицинского штаба «Ювентуса».

Поль Погба вернулся в «Ювентус» в летнее трансферное окно. Тем не менее, из-за проблем со здоровьем 29-летний полузащитник в нынешнем сезоне не провёл ни одного матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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