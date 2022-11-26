В «Торино» прокомментировали возможный выкуп Миранчука у «Аталанты»

Технический директор «Торино» Давиде Ваньятти высказался о возможном выкупе полузащитника Алексея Миранчука. Напомним, права на российского игрока принадлежат «Аталанте».

«Пока слишком рано говорить о возможном выкупе Миранчука. У нас есть еще полсезона, чтобы подумать над этим и принять решение», — приводит слова Ваньятти «РБ Спорт». Функционер отметил, что данный вопрос клуб будет обсуждать ближе к лету.

В текущем сезоне 27-летний хавбек принял участие в девяти матчах Серии А, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.