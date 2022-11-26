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Чемпионат Италии. Серия А

Милинкович-Савич мечтает выступать за «Реал»

26 Ноября 2022 • 12:39 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
1 6.10 X 4.40 2 1.50
31.12 17:00

Полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич мечтает выступать за мадридский «Реал». По информации от журналиста Маттео Моретто, сербский хавбек хочет играть именно за «королевский клуб».

Тем не менее, пока неизвестно, заинтересованы ли в трансфере сами «сливочные». Контракт 27-летнего футболиста с «бьянкочелести» рассчитан до лета 204 года, поэтому в конце нынешнего сезона Сергей будет доступен на трансферном рынке по скидке.

Ранее сообщалось, что «Лацио» оценивает Милинковича-Савича в 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету полузащитника 3 гола и 7 результативных передач в чемпионате Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лацио Сергей Милинкович-Савич
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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