Милинкович-Савич мечтает выступать за «Реал»

Полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич мечтает выступать за мадридский «Реал». По информации от журналиста Маттео Моретто, сербский хавбек хочет играть именно за «королевский клуб».

Тем не менее, пока неизвестно, заинтересованы ли в трансфере сами «сливочные». Контракт 27-летнего футболиста с «бьянкочелести» рассчитан до лета 204 года, поэтому в конце нынешнего сезона Сергей будет доступен на трансферном рынке по скидке.

Ранее сообщалось, что «Лацио» оценивает Милинковича-Савича в 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету полузащитника 3 гола и 7 результативных передач в чемпионате Италии.