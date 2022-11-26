Лидер Серии А хочет подписать бразильского нападающего

Атакующий полузащитник севильского «Бетиса» Луис Энрике может сменить испанский чемпионат на итальянскую Серию А. Как стало известно журналистам газеты Marca, заинтересованность в его услугах проявляет «Наполи».

Неаполитанцы провели заседание по поводу потенциального приобретения бразильского игрока. Главный тренер команды Лучано Спаллетти поддерживает инициативу боссов клуба.

Энрике защищает цвета «Бетиса» с лета нынешнего сезона. В составе команды 21-летний футболист провел десять матчей и отметился одной голевой передачей.

«Наполи» является единоличным лидером Серии А. После 15 туров неаполитанцы опережают ближайшего преследователя на восемь баллов.