«Наполи» заинтересован в Луисе Энрике

Итальянский футбольный клуб «Наполи» заинтересован в подписании нападающего «Бетиса» Луиса Энрике. Об этом сообщает Marca.

Руководство испанского клуба на днях провело собрание заинтересованных сторон, на которых обсуждалась возможность крупной продажи в зимнее трансферное окно с целью улучшения финансового положения.

Сообщается, что наставник неаполитанцев Лучано Спаллетти лично следит за развитием ситуации. Тренер впервые проявил интерес к бразильскому форварду после победы «Бетиса» над «Ромой» в матче Лиги Европы (2:1). В этом матче Луис Энрике забил победный гол на 88-й минуте встречи.