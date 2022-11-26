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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» заинтересован в Луисе Энрике

26 Ноября 2022 • 09:21 Комментировать

Итальянский футбольный клуб «Наполи» заинтересован в подписании нападающего «Бетиса» Луиса Энрике. Об этом сообщает Marca.

Руководство испанского клуба на днях провело собрание заинтересованных сторон, на которых обсуждалась возможность крупной продажи в зимнее трансферное окно с целью улучшения финансового положения.

Сообщается, что наставник неаполитанцев Лучано Спаллетти лично следит за развитием ситуации. Тренер впервые проявил интерес к бразильскому форварду после победы «Бетиса» над «Ромой» в матче Лиги Европы (2:1). В этом матче Луис Энрике забил победный гол на 88-й минуте встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
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