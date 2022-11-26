«Атлетико» нацелился на игрока «Наполи»

Центральный защитник сборной Южной Кореи и «Наполи» Ким Мин Джэ имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Согласно сообщениям журналистов Fichajes, заинтересованность в подписании 26-летнего футболиста проявляет мадридский «Атлетико».

Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро. Трудовое соглашение защитника с неаполитанским клубом рассчитано до середины 2025 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Ким провел 14 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил две желтые карточки.

По итогам 15 туров Серии А «Наполи» лидирует в турнирной таблице с 8-очковым отрывом.