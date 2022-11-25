​«Валенсия» хочет выкупить Клюйверта

С сентября атакующий полузащитник Джастин Клюйверт выступает за «Валенсию» - испанский клуб арендовал нидерландца у «Ромы». Как сообщает Il Tempo, «летучие мыши» планируют выкупить у «волков» права на Клюйверта.

Действующий контракт Джастина Клюйверта с «Ромой» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Учитывая этот факт, «Валенсия» будет иметь возможность купить голландца ближайшим летом по приемлемой цене.

23-летний Джастин Клюйверт оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 14 миллионов евро. Нидерландец провёл за «Валенсию» 10 матчей, в которых забил два гола и отдал один голевой пас.