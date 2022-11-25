​«Милан» хочет попытаться переманить Бальде из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде находится в сфере интересов «Милана». Как сообщает Calciomercato, «россонери» хотят переманить 19-летнего футболиста в свои ряды.

Ранее Алехандро Бальде говорил, что «Барселона» готовит для него новый контракт. Действующий трудовой договор игрока рассчитан до завершения сезона 2023/2024.

Алехандро Бальде является воспитанником «Барселоны». В 23 матчах за первую команду Бальде записал на свой счёт три результативных паса на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Алехандро Бальде в 15 миллионов евро.