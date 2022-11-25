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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» хочет попытаться переманить Бальде из «Барселоны»

25 Ноября 2022 • 18:43 Комментировать

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде находится в сфере интересов «Милана». Как сообщает Calciomercato, «россонери» хотят переманить 19-летнего футболиста в свои ряды.

Ранее Алехандро Бальде говорил, что «Барселона» готовит для него новый контракт. Действующий трудовой договор игрока рассчитан до завершения сезона 2023/2024.

Алехандро Бальде является воспитанником «Барселоны». В 23 матчах за первую команду Бальде записал на свой счёт три результативных паса на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Алехандро Бальде в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Алехандро Бальде трансферы футбола - лето 2023
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