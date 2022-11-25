​Бернардески: «Роналду давал много советов в «Ювентусе»

Бывший игрок «Ювентуса» Федерико Бернардески, который в настоящий момент выступает за «Торонто», высказался о будущем Криштиану Роналду.

«Не знаю. Может быть, он тоже выберет Америку. Думаю, он проведёт отличный чемпионат мира. Зная его, мне кажется, что он создал вокруг себя всю эту ситуацию, чтобы придать себе больше мотивации.

Я помню обеды в «Ювентусе», на которых Роналду давал много советов. Он отличный учитель, который может многое дать партнёрам», - высказался Бернардески в ходе интервью для La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Криштиану Роналду выступал за «Ювентус» в 2018-2021 годах.