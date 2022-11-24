​Ещё один клуб Серии А проявляет интерес к Шомуродову

Нападающий Элдор Шомуродов получает откровенно мало игрового времени в «Роме». 27-летний узбекистанский нападающий наверняка сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает в социальных сетях инсайдер Николо Скира, интерес к Элдору Шомуродову проявляет «Кремонезе».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Шомуродов может перебраться в «Сампдорию» или «Торино».

«Кремонезе» на текущий момент занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А.

В России Элдор Шомуродов известен по выступлениям за «Ростов». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают форварда в 7 миллионов евро.