​Ещё один клуб Серии А проявляет интерес к Шомуродову

Нападающий Элдор Шомуродов получает откровенно мало игрового времени в «Роме». 27-летний узбекистанский нападающий наверняка сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно.
Как сообщает в социальных сетях инсайдер Николо Скира, интерес к Элдору Шомуродову проявляет «Кремонезе».
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Шомуродов может перебраться в «Сампдорию» или «Торино».
«Кремонезе» на текущий момент занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А.
В России Элдор Шомуродов известен по выступлениям за «Ростов». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают форварда в 7 миллионов евро.
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