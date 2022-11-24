​Локателли досрочно завершил отпуск и начал тренировки на базе «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри предоставил футболистам, не поехавшим на чемпионат мира, достаточно длинный отпуск. Возобновление тренировок туринской команды запланировано на 6 декабря. Тем не менее, полузащитник Мануэль Локателли завершил отпуск почти на две недели раньше. Футболист приехал на базу «старой синьоры» и уже тренируется. Локателли хочет быть в хорошей форме к моменту возобновления сезона. Обо всём этом сообщается на сайте инсайдера Джанлуки ди Марцио.

24-летний Мануэль Локателли в сезоне 2022/2023 провёл 20 матчей. Результативными действиями игрок не отмечался.

«Ювентус» на текущий момент занимает третье место в таблице Серии А.