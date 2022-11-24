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Чемпионат Италии. Серия А

Директор «Ромы» ответил на требования Моуринью

24 Ноября 2022 • 18:25 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью регулярно говорит о том, что для выхода на следующий уровень клубу нужно более активно работать на трансферном рынке. Директор «волков» Тьягу Пинту высказался насчёт этих требований португальского тренера. 

«Конечно, мы учитываем мнение нашего тренера. Но также мы должны работать в рамках параметров финансового фэйр-плей», - высказался Пинту на пресс-конференции. Слова функционера приводит на своих страницах Football Italia.

На текущий момент «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. При этом от второго «Милана» команда Жозе Моуринью отстаёт всего на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Тьягу Пинту
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