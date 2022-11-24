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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» договорился с Шкриньяром о базовой зарплате

24 Ноября 2022 • 17:47 Комментировать

Защитник Милан Шкриньяр всё ближе к тому, чтобы подписать новый контракт с «Интером». Как сообщает SportMediaset, словацкий футболист уже договорился с «нерадзурри» о базовой заработной плате. Речь идёт о 6 миллионах евро за сезон.

Позже представители Шкриньяра обсудят с клубом бонусные выплаты по новому контракту. Ожидается, что за счёт бонусов словак сможет заработать 9 миллионов евро каждый год.

Стоит сказать, что «ПСЖ», который не теряет надежды заполучить Милана Шкриньяра, готов платить футболисту как раз 9 миллионов евро.

Милан Шкриньяр играет за «Интер» с лета 2017 года после трансфера из «Сампдории».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр
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