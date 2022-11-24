Роберто Баджо скептически отозвался о Сакки

Роберто Баджо всегда будут помнить не столько за его игру, сколько за промах в финале чемпионата мира 1994 года, принесший Бразилию победу в одном из самых скучных финальных матчей чемпионатов мира. Руководил тогда итальянской сборной прагматик Арриго Сакки, Роберто Баджо, забивший в том чемпионате шесть голов, вытащил команду вопреки унылому футболу Сакки, который начал тот турнир с поражения от Ирландии 0:1. Баджо до сих пор придерживается не очень хорошего мнения о Сакки.

- В то время он был автором игровой школы, которой придерживались все. Но я в его команде не мог найти свое место на поле. Потом Дзола, который вообще был вынужден уехать играть в Англию. Это смешно. Я согласен, что тренер - это важно, но игру все-таки делают на поле игроки, что хорошо, - цитирует слова Баджо Sky TG24.