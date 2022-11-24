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Чемпионат Италии. Серия А

Трагедия в семье наставника «Лечче» - скончался его отец

24 Ноября 2022 • 17:00 Комментировать
Лечче
...
Лацио
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04.01 18:30

Трагедия в семье Марко Барони - скончался его отец. Пресс-служба клуба опубликовала сообщение на эту тему, выразив слова сочувствия в адрес наставника «Лечче».

- Президент клуба, а также вся общественность, все сотрудники, выражают свои самые глубокие слова скорби в связи с утратой в семье наставника Марко Барони, смертью его отца, - цитирует гласит пресс-релиз «Лечче».

Сейчас команда занимает шестнадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А, в следующем, шестнадцатом туре турнира, она примет дома столичный «Лацио», это случится четвертого января следующего года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лечче Марко Барони
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ЛЕЧЧЕ ЛАЦИО
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