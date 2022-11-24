Трагедия в семье наставника «Лечче» - скончался его отец

Трагедия в семье Марко Барони - скончался его отец. Пресс-служба клуба опубликовала сообщение на эту тему, выразив слова сочувствия в адрес наставника «Лечче».

- Президент клуба, а также вся общественность, все сотрудники, выражают свои самые глубокие слова скорби в связи с утратой в семье наставника Марко Барони, смертью его отца, - цитирует гласит пресс-релиз «Лечче».

Сейчас команда занимает шестнадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А, в следующем, шестнадцатом туре турнира, она примет дома столичный «Лацио», это случится четвертого января следующего года.