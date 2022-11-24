​Амрабат снова обратил на себя внимание грандов

Полузащитник Софьян Амрабат провёл отличный матч за сборную Марокко против Хорватии на чемпионате мира. 26-летний футболист снова обратил на себя внимание европейских грандов, о чём в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Амрабат может сменить клубную прописку следующим летом.

Стоит сказать, что в 2022 году заполучить Софьяна Амрабата пытался главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте.

В настоящий момент Софьян Амрабат выступает в Италии за «Фиорентину». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают марокканца в 10 миллионов евро.