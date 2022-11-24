Определились даты начала и окончания итальянского чемпионата сезона 2023/2024

Чемпионат итальянской Серии А начнется в следующем году 20 августа - на неделю позже, чем в 2022 году. Продлился турнир, который состоит из тридцати восьми туров, вплоть до 26 мая 2024 года. Напомним, что в 2022 году итальянский чемпионат начался рекордно рано - 12 августа. Это связано с проходящим в настоящий момент чемпионатом мира. Действующим чемпионом Серии А является, напомним, «Милан», лидером действующего чемпионата - «Наполи».

В настоящий момент корейская сборная сражается с командой Уругвая в рамках группового этапа финального раунда чемпионата мира в Катаре. Следить за событиями игры можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.