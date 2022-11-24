​Дани Алвес: «Ювентусу» не стоило подписывать меня»

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес высказался о «Ювентусе», цвета которого он защищал в сезоне 2016/2017.

«Ювентусу» не стоило подписывать меня. Я никогда в жизни не играл через длинные передачи. Я не мог учиться в 33 года», - рассказал Алвес в ходе интервью для La Gazzetta dello Sport.

В своё время Дани Алвес провёл за «Ювентус» 33 матча. В них бразилец забил шесть голов и отдал семь результативных передач на партнёров.

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