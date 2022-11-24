В ближайшее время «Лацио» продлит контракт с Ромеро

18-летний нападающий «Лацио» Лука Ромеро в ближайшее время продлит контракт с итальянским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение молодого аргентинца будет иметь долгосрочный характер. Действующий же контракт Ромеро рассчитан до лета следующего года.

В нынешнем сезоне вингер провёл за «орлов» шесть матчей, отметившись в них одним забитым голом. Ранее сообщалось, что лидер «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси намерен переманить Ромеро во французский клуб. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканца в один миллион евро.

После 15 туров текущего розыгрыша итальянской Серии А «Лацио» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, набрав 30 очков.