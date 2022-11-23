«Ювентус» очень хочет заполучить полузащитника Сергея Милинковича-Савича. Серб с 2015 года играет за «Лацио», при этом слухи то и дело связывают его с разными клубами.

По данным итальянской La Gazzetta dello Sport, ради подписания Милинковича-Савича «старая синьора» готова расстаться сразу с тремя полузащитниками. В этом списке находятся Уэстон Маккенни, Адриен Рабио и Леандро Паредес.

Отмечается, что Уэстон Маккенни может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего Сергея Милинковича-Савича в 60 миллионов евро.