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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» может продать троих полузащитников ради Милинковича-Савича слухи

23 Ноября 2022 • 16:55 Комментировать (2)

«Ювентус» очень хочет заполучить полузащитника Сергея Милинковича-Савича. Серб с 2015 года играет за «Лацио», при этом слухи то и дело связывают его с разными клубами.

По данным итальянской La Gazzetta dello Sport, ради подписания Милинковича-Савича «старая синьора» готова расстаться сразу с тремя полузащитниками. В этом списке находятся Уэстон Маккенни, Адриен Рабио и Леандро Паредес.

Отмечается, что Уэстон Маккенни может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего Сергея Милинковича-Савича в 60 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Леандро Паредес Адриен Рабио Сергей Милинкович-Савич Уэстон Маккенни
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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ЮвиК
23 Ноября 2022 в 17:03
Рабио в здравом уме сейчас никто не отдал бы, но руководство Юве явно там употребляет настолько что ум явно не здоров.
One Live
23 Ноября 2022 в 17:09
Реально выдает лучший сезон в карьере!
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