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Чемпионат Италии. Серия А

​«Лацио» объявил о продлении контракта с Лаццари официально

22 Ноября 2022 • 21:41 Комментировать

«Лацио» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с Мануэлем Лаццари. 28-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до конца сезона 2026/2027.

Мануэль Лаццари является универсальным игроком – он способен действовать по всему правому флангу. При этом основной для футболиста считается позиция правого защитника.

В сезоне 2022/2023 Мануэль Лаццари провёл за «Лацио» 17 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт один результативный пас.

На текущий момент «Лацио» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.

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Лацио Мануэль Лаццари
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