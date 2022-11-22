«Лацио» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с Мануэлем Лаццари. 28-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до конца сезона 2026/2027.

Мануэль Лаццари является универсальным игроком – он способен действовать по всему правому флангу. При этом основной для футболиста считается позиция правого защитника.

В сезоне 2022/2023 Мануэль Лаццари провёл за «Лацио» 17 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт один результативный пас.

На текущий момент «Лацио» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.