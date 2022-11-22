​Карсдорп передал «Роме» справку о психологических проблемах – клуб угрожает игроку судом

Защитник Рик Карсдорп продолжает игнорировать «Рому» - футболист до сих пор не явился в расположение клуба.

По данным журналиста итальянского Sky Джанлуки ди Марцио, окружение Карсдорпа предоставило «Роме» медицинскую справку. В ней говорится, что нидерландец не может отправиться на сбор в Японию из-за психологических проблем.

«Рома» настраивает на том, чтобы игрока обследовали клубные медики. Клуб угрожает футболисту судебным иском.

Напомним, что после матча против «Сассуоло» главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью резко раскритиковал одного из игроков и посоветовал ему искать новый клуб. Португальский тренер не называл имени, но было понятно, что речь идёт о Карсдорпе.