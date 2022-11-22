​«Милан» не готов платить за Диаса 22 млн евро

«Милан» доволен выступлениями атакующего полузащитника Браима Диаса. У гранда итальянской Серии А есть возможность выкупить 23-летнего футболиста у «Реала», но «россонери» не готовы платить 22 миллиона евро. Об этом на своих страницах пишет AS.

Отмечается, что если «Милан» всё же реализует опцию выкупа Браима Диаса, то «Реал» сможет обратно выкупить игрока за 26 миллионов евро. Пункт об этом тоже прописан в договоре между клубами.

Всего за «Милан» Браим Диас провёл 96 официальных матчей. В них полузащитник забил 15 голов и отдал 9 результативных передач на партнёров.